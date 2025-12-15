Villa Ocampo celebró la Fiesta del Deporte 2025

Con una gran convocatoria y un clima cargado de emoción, reconocimiento y orgullo, se llevó a cabo la Fiesta del Deporte 2025, un evento que reunió a deportistas, familias, instituciones y entrenadores para celebrar el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados durante el año por la comunidad deportiva de Villa Ocampo.

La ceremonia destacó a atletas de todas las edades y disciplinas, desde categorías infantiles hasta mayores, poniendo en valor no solo los resultados deportivos sino también el compromiso, la constancia, el compañerismo y los valores que el deporte transmite.

Durante la noche se entregaron distinciones en numerosas disciplinas, entre ellas básquet, boxeo, gimnasia deportiva, pesca, bochas, pádel, hockey, karting, vóley, newcom, taekwondo, mountain bike, motociclismo, atletismo, fútbol, patín artístico, danza, frontón y natación, reconociendo a deportistas destacados, ternados y equipos campeones.



Uno de los ejes centrales del evento fue el mensaje dirigido a niños y jóvenes, alentándolos a continuar practicando deporte como una herramienta de formación integral, aprendizaje y disfrute, y a los adultos y veteranos, destacando al deporte como motor de salud, bienestar y alegría a lo largo de toda la vida.

La Fiesta del Deporte 2025 fue, una vez más, una noche inolvidable que celebró al deporte como sinónimo de salud, inclusión, amistad y orgullo ocampense.