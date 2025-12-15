Las Toscas: Hombre aprehendido por resistencia a la autoridad

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada tras intentar evadir un control policial en zona rural. En el procedimiento, efectivos de la Patrulla Urbana Zona Norte secuestraron una bolsa con 15 kilos de batatas y labraron actuaciones por resistencia a la autoridad.

En la madrugada del viernes 13 de diciembre, alrededor de las 2.45 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX, que realizaba patrullaje preventivo por zona rural de la ciudad de Las Toscas, observó a un hombre junto a una motocicleta al costado del camino.

Al notar la presencia policial, el individuo subió rápidamente al birrodado, arrojó una bolsa de color blanco y se dio a la fuga. Pese a que se le dio la voz de alto con fines de identificación, el sujeto hizo caso omiso y aceleró la marcha de su vehículo.

Finalmente, en inmediaciones de calles 45 y 18, el personal policial logró interceptarlo e identificarlo, tratándose de un vecino de esa localidad. El involucrado fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito caratulado, en principio, como resistencia a la autoridad.

En el procedimiento se secuestró una bolsa que contenía aproximadamente 15 kilogramos de batatas. Se dio conocimiento al defensor en turno y se labraron las actuaciones correspondientes.