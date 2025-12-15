Las Toscas: Aprehenden a un hombre con elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se realizó durante la tarde en el marco de un patrullaje preventivo. El sujeto intentó ocultarse al advertir la presencia policial y no pudo justificar la procedencia de los objetos que transportaba.

En la tarde del viernes 13 de diciembre, alrededor de las 16.45 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX, mientras realizaba patrullaje preventivo en la ciudad de Las Toscas, advirtió a un hombre que se desplazaba a pie portando una bolsa de tela color blanco con detalles en rosa, en cuyo interior llevaba varios elementos.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó ocultarse en una cuneta. Tras ser identificado, manifestó ser vecino de esa localidad, aunque al ser consultado por los objetos que transportaba respondió con evasivas y en evidente estado de nerviosismo, sin poder justificar su procedencia.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y su traslado a sede policial, quedando involucrado en una causa caratulada, en principio, como investigación actuada.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una pava de acero inoxidable, un termo marca Lumilagro, un termo marca Termolar y un estuche que contenía una gargantilla y un brazalete de acero inoxidable. Se dio conocimiento al defensor en turno y se labraron las actuaciones correspondientes.