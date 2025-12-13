Las Toscas: Primeras gestiones del Intendente Iván Sánchez en Santa Fe

El viernes 12 de diciembre, el Intendente de la Ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez, acompañado por el Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, Daniel Molina, realizaron gestiones en la ciudad de Santa Fe.

Durante la jornada mantuvieron reuniones con el equipo del Área de Recursos Hídricos, del Ministerio Obras Públicas, donde se analizaron distintas alternativas técnicas respecto al riesgo hídrico de la localidad.



Puntualmente abordaron la defensas contra inundaciones, tanto por crecidas del Río Paraná como por desbordes del Arroyo Las Toscas. En ese marco, se evaluaron propuestas vinculadas a alteos, estaciones de bombeo, compuertas y cerramientos, así como también entubados y canalizaciones.

”Estamos gestionando con responsabilidad y planificación, y trabajando por el desarrollo estratégico de Las Toscas”.