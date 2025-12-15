Las Toscas: Atentado y Resistencia contra la autoridad

Siendo las 04:35 horas del lunes 15 de diciembre, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en calle 19, entre calles 08 y 10, en inmediaciones de la plaza 23 de Agosto, cuando observó a un grupo de jóvenes sentados sobre el cordón de la cinta asfáltica. Uno de ellos se hallaba sobre una motocicleta color negro, en mal estado de conservación, sin dominio visible, carente de luces y sin condiciones que habiliten su circulación.

Al proceder a la identificación del conductor y solicitarle la documentación correspondiente, el mismo manifestó no poseer ningún tipo de documento que acreditara la propiedad y/o procedencia del birrodado, ni licencia de conducir. Cuando el personal policial intentó realizar la requisa de la motocicleta, los jóvenes comenzaron a cuestionar el accionar policial, profiriendo insultos y agravios verbales, mostrándose ofuscados y en aparente estado de ebriedad.

Pese a los reiterados pedidos para que depusieran su actitud, hicieron caso omiso. En un momento, uno de los individuos intentó agredir a la Suboficial Valenzuela, abalanzándose sobre la misma y dificultando el procedimiento, lo que facilitó la huida del conductor de la motocicleta.

Tras un intenso forcejeo y resistencia, el personal policial logró la aprehensión de un vecino mayor de edad, mientras que el resto de los masculinos se dio a la fuga. Se dio intervención a la autoridad judicial competente, continuándose con las actuaciones de rigor.