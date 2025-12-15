Salvador Di Stefano: A 10 ruedas del año 2026

Por Salvador Di Stefano

Faltan pocas ruedas para terminar el año, y todo indicaría que terminaremos con un riesgo país debajo de los 600 puntos, y con acciones en los máximos.

El Estado realizó una colocación de un bono en dólares bajo legislación nacional a 4 años a una tasa del 9,25% anual por U$S 1.000 millones. La última licitación de letras y bonos en pesos del año 2025 se realizó con renovación total y alargamiento de plazos. La tesorería en la semana compró dólares, y nos arrimamos al objetivo de pagar la amortización y renta de los bonos soberanos en dólares sin recurrir al swap americano. Por otro lado, el gobierno estaría negociando un crédito contra garantía de títulos públicos por una suma cercana a los U$S 7.000 millones. Si todo esto se concretara, en enero estaríamos honrando la deuda pública, y las reservas podrían ubicarse por encima de los U$S 45.000 millones.

Argentina al 31 de diciembre estaría cerrando el año fiscal, y parecería que no tendríamos problemas en cumplir la meta de un superávit primario del 1,6% del PBI, no sabemos aún si podremos cumplir la meta de acumulación de reservas.

En este contexto, los mercados internacionales nos dieron vuelta la cara, si bien la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés un cuarto de punto, y se ubica entre el 3,50% y 3,75% anual, las acciones americanas siguen con un comportamiento errático, que sumado a la baja en el precio del petróleo nos dejo con un sabor amargo en la bolsa argentina.

El riesgo país no esta bajando, aún nos cuesta volver a cotizar debajo de los 600 puntos, falta el empujón final que nos lleve a un riesgo país debajo de los 550 puntos, y un rally de acciones que amaga con arrancar y se plancha.

Las acciones están a punto de romper resistencias, pero aún no han mostrado la versatilidad para seguir a la suba, falta combustible, ergo no esta ingresando el caudal de dinero necesario para ir en busca de nuevos máximos.

La tasa en pesos bajo considerablemente, la tasa Tamar que refleja la tasa de plazo fijo por un monto superior a los $ 1.000 millones se ubica en el 25% anual, mientras que el Boncap con vencimiento el 13 de febrero T13F6 rinde el 27% anual, mientras que la letra que vence el 29 de mayo del año 2026 S29Y6 rinde el 30% anual. Estas tasas ya no muestran un gran incentivo a invertir en pesos.

El dólar mayorista viene mostrando un recorrido lateral, se ubica en $ 1.440, lejos del techo de la banda que se ubica en $ 1.517, y sin posibilidades de alcanzar este nivel, más bien la lateralización es un presagio de que puede bajar al centro de la banda, que se ubica en $ 1.220, probablemente no llegue a este valor, pero se aproxime a $ 1.300 en los próximos meses.

El 31 de diciembre se liberan los fondos de la cuenta CERA, allí se alocaban los fondos del blanqueo que no deseaban pagar multa, el monto ascendería a U$S 24.467 millones, y no parece que dicho monto salga del mercado en forma inmediata, aunque tendremos movimientos precautorios.

A partir del 1 de diciembre del año 2026 las empresas podrán remesar al exterior los dividendos del año 2025, tampoco parece que en forma inmediata ello ocurra.

Para todo el año 2026 el stock de deuda, sin contar los vencimientos de los organismos financieros internacionales, que presumimos que se van a renovar, ascendería a U$S 13.800 millones, mientras que para el año 2027 ascenderían a U$S 18.000 millones, entre ambos años suman U$S 33.900 millones, no parece una suma que le traiga un problema al país, consideramos que se puede conseguir financiamiento para pagarlo sin problemas.

Conclusiones

. – En este escenario comprar bonos soberanos en dólares, como el AN29 que es el nuevo bono del Estado, con vencimiento de capital al final del período en noviembre del año 2029, y pagos semestrales de interés del 3,25% lucen muy atractivos. El bono vale U$S 90,50 y eso implica una tasa interna de retorno del 9,7% anual. Sin embargo, la tasa de bolsillo surge de cobrar U$S 6,50 al año e invertir U$S 90,5 nos da el 7,2% anual, y al final del período tendremos U$S 9,50 adicional cuando cobremos la amortización del bono que son U$S 100.

. – En materia de acciones, los problemas vienen del exterior, las empresas de inteligencia artificial generan temor entre los inversores, ya que estiman que no podrán mantener el nivel de utilidades hasta ahora observados. La tecnología hasta ahora ha mostrado siempre que las compañías superan sus resultados trimestre a trimestre, pero la desconfianza persiste y hay una rotación de papeles que cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, hacia empresas más tradicionales. Si bien las rotaciones de acciones se produjeron con un muy bajo volumen, no nos deja de preocupar. A esto se suma un comportamiento errático del Bitcoin que genera incertidumbre, cotizando en los U$S 90.000, y le petróleo que cotiza por debajo de los U$S 60 el barril.

. – En Argentina, el mercado sigue mostrando un comportamiento lateral, creemos que terminara definiendo a la suba, nos quedan 10 ruedas para terminar el año, y no debemos descartar que haya una aceleración en los precios que lleven a muchos papeles a nuevos máximos. Nuestra mirada estará atenta sobre las empresas con más exposición al petróleo, gas y energía como es el caso de Vista, YPF y Pampa energía.

. – Sin expectativa de devaluación, y con tasas en pesos bajas, el nuevo bono que emitió Argentina y acciones energéticas lucen como el mejor lugar para pasar las fiestas. El riesgo país rumbo a perforar los 600 puntos.