La Unión Agrícola de Avellaneda renovó su Consejo de Administración

La Unión Agrícola de Avellaneda informa a sus asociados y a la comunidad que, tras la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2024/2025, realizada el viernes 5 de diciembre, quedó conformado el nuevo Consejo de Administración de la cooperativa.

Consejo de Administración:

Presidente: Leandro Nardelli

Vicepresidente: Emanuel Masin

Secretario: Elisandro Dean

Prosecretario: Edgardo Giuliani

Tesorero: Fabricio Masat

Protesorera: Leticia Solari

Vocales:

Fabricio Lorenzón, Hilario Paulin, Mario Julio Stechina, Ariel Agustini, Joel Cainelli, Luciano Pividori y Marina Masat.

Síndico Titular: Natalia Vénica

Síndico Suplente: Damián Bandeo

La Asamblea es el espacio máximo de participación democrática dentro de la cooperativa, donde los asociados expresan su voz, eligen a sus representantes y definen el rumbo institucional. La conformación del nuevo Consejo de Administración refleja ese ejercicio de democracia cooperativa, renovando los liderazgos que acompañarán el crecimiento de la entidad y la defensa de sus valores.



La UAA agradece la participación de todos los asociados y renueva su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo regional, el fortalecimiento productivo y la construcción colectiva de oportunidades.