Villa Ocampo: Recuperan elementos robados en el barrio Sur

El jueves 11 de diciembre de 2025, Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte logró recuperar una hormigonera color azul marca Del Fabro, sin motor, y una carretilla de chapa verde marca ANSA, elementos que habían sido denunciados como sustraídos el pasado 1° de diciembre.

La denuncia había sido radicada por un hombre mayor de edad, domiciliado en el Barrio Sur de Villa Ocampo. Tras tareas de investigación, los efectivos lograron dar con los objetos y ponerlos nuevamente a disposición del denunciante.



Según informaron fuentes policiales, el presunto autor del hecho ya fue identificado y se trabaja para lograr su comparendo ante las autoridades competentes.