Obispado de Reconquista: Fernando Gallard será instituido en el ministerio del Acolitado

Desde el Obispado de Reconquista se invita a todo el Pueblo de Dios a participar de la celebración de la Santa Misa, presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Dr. Ángel José Macín, donde el Seminarista Fernando Gallard será instituido en el ministerio del Acolitado.

La misma se llevará a cabo el día sábado 13 de diciembre en la parroquia «Nuestra Señora de la Merced» de la ciudad de Avellaneda, específicamente en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, a las 20 horas.

«Agradecemos a Dios el don de la vida y la vocación de Fernando, y elevamos nuestras oraciones por los frutos de este nuevo ministerio ordenado».