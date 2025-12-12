Santa Fe confirmó el cronograma de pago del Aguinaldo: Comienza el 20 de diciembre

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó el cronograma para el pago del Salario Anual Complementario (SAC) –segunda cuota– correspondiente a diciembre de 2025. El aguinaldo se abonará en tres jornadas consecutivas, a partir del 20 de diciembre.

Según lo informado, el esquema de pagos será el siguiente:

20 de diciembre

Pasivos provinciales.

Personal perteneciente al Escalafón Policial.

21 de diciembre

Personal activo de los restantes escalafones de la Administración Pública.

Personal docente de escuelas privadas.

22 de diciembre

Autoridades Superiores del Poder Judicial.

Autoridades Superiores del Poder Legislativo.

Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo.

El cronograma abarca a la totalidad de los agentes estatales y se concreta en los días previos a las fiestas de fin de año, garantizando el cumplimiento del pago del aguinaldo en tiempo y forma.