Santa Fe confirmó el cronograma de pago del Aguinaldo: Comienza el 20 de diciembre

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó el cronograma para el pago del Salario Anual Complementario (SAC) –segunda cuota– correspondiente a diciembre de 2025. El aguinaldo se abonará en tres jornadas consecutivas, a partir del 20 de diciembre.

Según lo informado, el esquema de pagos será el siguiente:

20 de diciembre

  • Pasivos provinciales.
  • Personal perteneciente al Escalafón Policial.

21 de diciembre

  • Personal activo de los restantes escalafones de la Administración Pública.
  • Personal docente de escuelas privadas.

22 de diciembre

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial.
  • Autoridades Superiores del Poder Legislativo.
  • Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo.

El cronograma abarca a la totalidad de los agentes estatales y se concreta en los días previos a las fiestas de fin de año, garantizando el cumplimiento del pago del aguinaldo en tiempo y forma.

