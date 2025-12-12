Villa Ocampo: Pavimentación de los primeros 100 metros del acceso Norte

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que en la mañana del viernes 12 de diciembre, se está ejecutando la obra de pavimentación de los primeros 100 metros de la segunda mano del Boulevard Brown, en el acceso Norte de la ciudad.



El equipo de Obras Públicas inició los trabajos sobre esta mano del Boulevard durante el mes de noviembre y, de manera simultánea, viene realizando tareas en calles aledañas —como Alberdi y Padre Ángel Tibaldo— con el objetivo de integrar el acceso principal con el Hospital SAMCO y consolidar un circuito vial más seguro y ordenado en el Barrio Norte.



El proyecto tiene como propósito garantizar un ingreso más seguro y organizado a la ciudad, mejorar la transitabilidad y la conectividad vial en el Barrio Norte, y avanzar en la modernización de la infraestructura urbana de Villa Ocampo. Se trata de una obra integral que contempla la ejecución de pavimento, la instalación de iluminación LED, la construcción de veredas y sendas peatonales, y trabajos de entubado para optimizar el escurrimiento del agua.