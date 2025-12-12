Villa Ocampo: Acto de cierre del Programa Nueva Oportunidad y de los Talleres Municipales

La Municipalidad llevó adelante el acto de cierre del Primer Trayecto del Programa Nueva Oportunidad – Construyendo Comunidad y de los talleres municipales de formación, donde se reconoció a los vecinos y vecinas que participaron de las diversas propuestas desarrolladas durante el año.

El encuentro contó con la presencia del Intendente Cristian Marega, quien destacó la importancia de promover espacios de capacitación que impulsen la autonomía personal, la inserción laboral y el fortalecimiento del tejido social. “La formación en oficios es una herramienta concreta que mejora la calidad de vida y genera oportunidades reales de crecimiento para nuestra comunidad”, expresó el mandatario.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los participantes de los talleres de Huerta, Panificado, Uñas Esculpidas, Peluquería y Barbería, correspondientes al Programa Nueva Oportunidad. Asimismo, recibieron sus diplomas los alumnos de los talleres municipales de Ajedrez, Pastelería, Manicura, Costura, Peluquería, Costura y Tejido y Barbería, dictados en diferentes espacios comunitarios como el CIC Juan Perón, el CIC Isleta, el Juan Pablo II y el SUM del Barrio San José.

Las autoridades municipales resaltaron el compromiso de los instructores y el esfuerzo de cada participante, remarcando que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo local, fomentan el encuentro entre vecinos y fortalecen la igualdad de oportunidades dentro del territorio.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la capacitación, la inclusión y el crecimiento comunitario.