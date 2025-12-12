Tribunales de Reconquista: Condenaron a prisión perpetua al autor del femicidio de una niña

Se trata de Bruno Luis Martínez, de 24 años, quien era la pareja de la madre de la víctima. El veredicto fue resuelto por unanimidad por el jurado popular y, tras conocerse la decisión, se realizó la audiencia de cesura en la que la jueza Claudia Bressán determinó la pena. La fiscal Georgina Díaz y el fiscal Valentín Hereñú representaron al MPA en el debate.

En el marco del primer juicio por jurados que se realizó en los tribunales de Reconquista, Bruno Luis Martínez fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por haber cometido el femicidio de la hija –menor de edad– de quien era su pareja.



El veredicto fue resuelto por unanimidad por el jurado popular, luego de una deliberación secreta que mantuvieron durante dos horas. Una vez que se conoció la decisión, se realizó la denominada audiencia de cesura, en la que la jueza Claudia Bressán determinó la pena de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado la fiscal Georgina Díaz y el fiscal Valentín Hereñú, quienes representaron al MPA en el juicio.



Martínez, de 24 años, recibió la máxima pena prevista en el Código Penal por la autoría del delito de homicidio calificado (por ensañamiento, por alevosía y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género –femicidio).



El debate fue el cuarto de este tipo en la provincia, tras un juicio por jurados que tuvo lugar en los tribunales de San Cristóbal y dos que se desarrollaron en la ciudad de Santa Fe.

Responsabilidad



“Valoramos el compromiso con el que los ciudadanos que integraron el jurado asumieron la responsabilidad que implica integrar un jurado popular”, destacaron los fiscales.



Por otra parte, Díaz y Hereñú también subrayaron “la importancia de que el jurado haya decidido condenar al acusado y lo haya hecho por la misma calificación y con las mismas agravantes que solicitamos en nuestros alegatos”.

Golpes



Los fiscales precisaron que “el femicidio de la niña fue cometido entre las 8:00 y las 13:00 del lunes 8 de enero del año pasado en una vivienda ubicada en el asentamiento oeste del barrio Guadalupe”. Al respecto, explicitaron que “por entonces, la víctima tenía solo tres años”.



“En un contexto de dominación sobre la niña, el condenado la golpeó deliberadamente para provocarle cada vez más dolor”, plantearon Díaz y Hereñú. “Actuó sobre seguro, a sabiendas del estado de indefensión propio de cualquier niña o niño pequeño”, manifestaron.



“De acuerdo con la autopsia realizada, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave a raíz de los golpes, lo que causó su muerte al día siguiente”, remarcaron.

—

Sitio web: mpa.santafe.gov.ar

Instagram: @mpasantafe

X: @mpa_santafe

YouTube: @mpa_santafe