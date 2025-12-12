Florencia: Un hombre perdido en el monte fue hallado a salvo tras intensa búsqueda

En la localidad de Florencia, Personal de la Comisaría 9° UR IX llevó adelante un amplio operativo de búsqueda luego de recibir, en horas de la noche del jueves 11 de diciembre, un llamado telefónico que alertaba sobre la desaparición de un hombre de 48 años en una zona rural.

El hecho se inició el 11 de diciembre, alrededor de las 23:15, cuando un sobrino del hombre dio aviso a la policía, señalando que su tío se había extraviado mientras ambos se encontraban recolectando miel en un campo ubicado a unos 19 kilómetros al suroeste de la dependencia policial. Según relató, intentó ubicarlo a los gritos sin obtener respuesta y, tras pedir ayuda a familiares, decidieron solicitar la intervención de la fuerza de seguridad.

Efectivos policiales se trasladaron al lugar y comenzaron la búsqueda junto a los familiares, avanzando por caminos rurales cubiertos de malezas y llegando hasta la zona de monte donde se habría perdido el hombre. Con linternas, sirenas, gritos y silbidos, recorrieron distintos sectores y caminos lindantes, aunque sin resultados positivos. Debido a la complejidad del terreno y la oscuridad, el operativo se suspendió hasta la mañana siguiente.

En la mañana del 12 de diciembre, se reanudó el rastrillaje con la participación de personal de la Comisaría 9°, Subcomisaría 13 de Campo Hardy, Puesto Fijo Florencia (DGSR), Bomberos Voluntarios de Florencia y vaqueanos de la zona. Tras una exhaustiva búsqueda, lograron finalmente dar con el hombre, quien se encontraba en buen estado de salud.

El propio protagonista relató que, mientras trabajaba en el campo durante la tarde del jueves, se desorientó y no logró regresar. Pasó la noche en las inmediaciones y, al amanecer, inició el retorno guiándose por alambrados, hasta ser ubicado por los equipos de búsqueda. Posteriormente fue trasladado al hospital local para ser examinado por el médico de turno.

El operativo culminó de manera satisfactoria gracias al rápido accionar policial, el trabajo conjunto de distintas unidades y la colaboración de la comunidad rural.