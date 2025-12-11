Villa Ocampo: Hombre detenido por amenazar a su hija

Este miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 14:20, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX intervino en un grave episodio familiar ocurrido en la intersección de las calles San Lorenzo y Santa Fe, en Villa Ocampo.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una joven mayor de edad, visiblemente angustiada y sosteniendo a su bebé en brazos. La mujer relató que había mantenido una discusión con su padre, quien la había amenazado de muerte. Manifestó además sentir temor por la situación, asegurando que el hombre la maltrata de manera recurrente.

Con apoyo del C.R.E.Z.N., los agentes procedieron a la aprehensión del señalado agresor, un hombre mayor de edad, bajo la imputación del delito de Amenazas.

La víctima fue trasladada posteriormente a la Comisaría de la Mujer, donde continuó con las diligencias y actuaciones correspondientes para su protección y el avance de la causa.