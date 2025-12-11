Villa Ocampo: Cierre Anual de Talleres 2025

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que este jueves 11 de diciembre, a las 19:00 hs, se realizará el Cierre Anual de los Talleres 2025 y la correspondiente entrega de certificados.



El acto tendrá lugar en el Complejo ARNO, con la presencia del intendente Prof. Cristian Marega, quien invita a toda la comunidad a participar y acompañar a los talleristas en este cierre de año.



«Esperamos contar con la presencia de los medios y de todas las familias ocampenses».