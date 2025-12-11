Después de 14 años, Santa Fe completa 185 días de clase y en 2026 va por los 190

Así lo dio a conocer el ministro de Educación, José Goity, que anunció que el calendario escolar del año próximo comenzará el 2 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, lo que “nos posicionará como la provincia que más horas de clases tenga en Argentina”, aseguró. Valoró, además, que bajó “drásticamente el nivel de ausentismo docente”.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, anunció este miércoles el calendario escolar 2026 que iniciará el 2 de marzo, tendrá receso invernal del 6 al 17 de julio y finalizará el 18 de diciembre tanto en el nivel Inicial, como Primario y Especial (IPE). También lo harán en las mismas fechas la primaria adultos y EEMPA.



Los niveles secundario, superior y de formación profesional, en tanto, tendrán misma fecha de inicio del calendario escolar y receso invernal, pero finalizarán el 11 de diciembre de 2026.

Tras 14 años, Santa Fe cumplió con 185 días de clase

En la oportunidad, Goity informó sobre la cantidad de días de clases correspondientes al ciclo lectivo actual, destacando que este 2025 “vamos a cumplir por primera vez en 14 años lo planificado para el calendario escolar 2025 que fueron 185 días de clase”, asegurando que es un cambio que “va marcando una transformación educativa en la provincia”.

El funcionario agregó que Santa Fe “está al tope de las horas de clase efectivas, siendo la segunda provincia a nivel nacional en ese ranking y estará en el podio por la implementación de la hora extendida”, explicando luego que “en la totalidad del 2025 ninguna escuela de gestión pública o privada tuvo menos de 5 horas diarias de clase”.



Para el próximo año, el ministro de Educación provincial aseguró que el objetivo será tener “190 días de clase” y para que eso sea posible reconoció que el inicio del calendario escolar será “el 2 de marzo en todas las modalidades” finalizando el “18 de diciembre” y superando “holgadamente la cantidad de horas establecidas como estándar, lo que nos posicionará como la provincia que más horas de clases tiene en Argentina”.

Sistema educativo planificado, regular y previsible

De esta forma, la provincia de Santa Fe ratifica el compromiso asumido en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones acordaron que el calendario escolar 2026 alcanzará el mínimo proyectado de días de clases, y establecieron 4 horas reloj como el piso mínimo para considerar un día lectivo efectivo.

“Queremos que el año próximo se puedan consolidar y profundizar las políticas pedagógicas educativas que iniciamos en estos dos años de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y creemos que para que tengan el impacto necesario en los aprendizajes de los alumnos y alumnas necesitamos días de clase que se cumplan con un sistema educativo planificado, regular y previsible para los docentes, chicos, chicas y las familias”, afirmó Goity.

Asistencia perfecta

Más adelante, el titular de la cartera educativa provincial se refirió a Asistencia Perfecta, el incentivo mensual y trimestral para premiar al docente que concurre al aula que surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha. “Bajamos drásticamente el nivel de ausentismo docente”, valoró Goity, destacando que “los chicos y chicas en las escuelas tienen regularidad con sus docentes, lo cual genera un impacto educativo y pedagógico”.



Además, el ministro recordó que cuando se inició el incentivo (abril de 2024), “cobraron con 0 inasistencias, 36 mil docentes y en septiembre de 2025 lo cobraron 55 mil, lo que demuestra un resultado que tiene dos efectos: reconocer al docente que tiene regularidad en el aula y darle continuidad a los alumnos y alumnas de cual es su docente, dándoles resultados educativos en términos de aprendizajes”.



Por último, Goity aseguró que “una buena política educativa es aquella que rinde cuentas, se propone objetivos realizables y los cumple año tras año”.