Villa Ocampo: Asumieron los nuevos concejales

Se realizó en la sala de conferencia del Concejo Municipal el acto de Asunción de los nuevos concejales electos en las últimas elecciones.

El edil Mario Araujo presidente provisional del consejo procedió a la toma de juramento a los nuevos concejales Diego Nicolás Bajú , Ignacio Ramón Blanco y Daina Vanessa Ramírez .



Quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Mario Araujo

Vicepresidente 1: Belen Zoloaga

Vicepresidente 2: Andrea Cracogna

Además despidieron a los que concluyeron su mandatos Javier Francisco Alegre, Analía Susana Bulacio y Gustavo Enrique Volkart Anso. Hubo palabras de despedidas por parte de los concejales salientes.

Por último luego de un cuarto intermedio el cuerpo legislativo prosiguió con el desarrollo de la sesión preparatoria para elegir las autoridades que van a presidir la institución durante el próximo período