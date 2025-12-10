La Escuela Municipal “Flor del Irupé” participó en el Certamen Nacional de Zamba, en Salta

Este fin de semana, los días 5, 6 y 7 de diciembre, la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé” participó del del Certamen Nacional de la Zamba, realizado en la localidad de La Caldera, provincia de Salta; un encuentro que convoca a delegaciones de todo el país.



Los bailarines infantiles/menores de nuestra ciudad compitieron, primero, en la semifinal y posteriormente en la final, luego de haber obtenido la clasificación previa en La Banda (Santiago del Estero), hace tan solo dos semanas atrás.



La delegación local participó en las categorías:

• Conjunto Estilizado Menor

• Conjunto Tradicional Menor



En esta última instancia, se alcanzó el 3º puesto entre más de 5 delegaciones y 7 ballets de distintos puntos del país, un reconocimiento que destaca el nivel artístico de los jóvenes bailarines de la Escuela Municipal.



Sus profesores, Marcos Romero y Érica Arévalo, manifestaron que este logro es el resultado del trabajo sostenido durante todo el año, del acompañamiento de las familias y del esfuerzo de toda la comunidad ocampense en una semana llena de actividades que permitieron la recaudación de fondos para concretar el viaje.



Además, agradecen profundamente a todos los que participaron de la peña solidaria para recaudar fondos: Mario Pascua, Facu Retamozo, Palomita Base, Jorge Ledesma, Nico y su banda, Hermanos Cañete, Gonzalo Píccoli y Mario Zarza.



“Este premio lo compartimos con toda la comunidad, porque siempre decimos gracias”, expresaron finalmente los profesores de “Flor del Irupé”.