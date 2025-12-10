El Coro Polifónico Municipal participó de “Santa Fe Canta la Navidad”, en Avellaneda

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, este domingo 7 de diciembre, el Coro Polifónico Municipal “Cristina del Fabro de Vicentín” participó del acto de encendido del árbol navideño en la ciudad de Avellaneda, actividad que dio inicio al ciclo provincial “Santa Fe Canta la Navidad”, organizado por el Gobierno de Santa Fe —a través del Ministerio de Cultura— junto a la Municipalidad de Avellaneda.



El evento tuvo lugar en Av. San Martín y Calle 14, donde nuestro coro local compartió escenario junto a el Coro Polifónico Municipal de Avellaneda, el Coro Polifónico Municipal de Reconquista “Profesor Dionisio Cantero”, el Coro Municipal Infanto Juvenil de Avellaneda, el Coro Municipal Infanto Juvenil de Reconquista y el Cuarteto de Cuerdas del Centro Cultural Municipal de Avellaneda.



Desde la Municipalidad de Villa Ocampo felicitan al Coro Polifónico Municipal por su destacada participación, llevando la música y la cultura ocampense a eventos regionales de gran relevancia.