Marcón advierte incumplimiento en obra de bacheo en rutas del norte santafesino

El senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, manifestó su profunda preocupación por el incumplimiento de la empresa adjudicataria de la obra de reparación y bacheo en rutas provinciales del norte santafesino. En diálogo con Radio Amanecer, el legislador confirmó que, pese a haber sido notificada, intimada y multada en reiteradas oportunidades, la firma no inició los trabajos comprometidos.

Los datos oficiales de la licitación

La obra forma parte de la Licitación Pública N° 11/2025, denominada “Reparación en rutas provinciales zona norte”.

Apertura: 9 de junio de 2025

9 de junio de 2025 Presupuesto oficial: $4.894.000.000,00

$4.894.000.000,00 Monto adjudicado: $4.412.003.521,95

$4.412.003.521,95 Empresa contratista: COCIVIAL S.A. – MEM Ingeniería S.A. – CONHORMAQ S.R.L. U.T.

El consorcio, integrado por compañías de Rosario y Santa Fe, debía comenzar las obras entre septiembre y octubre, pero hasta el momento no se presentó en la región, según confirmó el senador.

“Fueron notificados, intimados y multados. Lamentablemente la empresa no da respuesta. Hay un incumplimiento del contrato firmado”, señaló Marcón.

Rutas afectadas por la falta de obra

La intervención prevista incluía trabajos de reparación en:

Ruta Provincial 32 , desde la Ruta Nacional 11 hasta Villa Ana.

, desde la Ruta Nacional 11 hasta Villa Ana. Ruta Provincial 31 , desde la Ruta 11 hasta Flor de Oro y luego hasta Lanteri.

, desde la Ruta 11 hasta Flor de Oro y luego hasta Lanteri. Ruta Provincial 40, desde la Ruta 11 hasta el acceso a La Sarita.

Marcón advirtió que este incumplimiento se vuelve aún más grave en el actual contexto climático.

“Estamos en fin de año y en época de lluvias. Los baches se agrandan y las rutas empeoran. Esto complica a toda la región”, afirmó.

Preocupación en el Gobierno Provincial

El legislador aseguró que el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sigue el caso de cerca y se encuentra “muy molesto” por la falta de respuestas de la empresa adjudicataria.

La firma ya fue multada en dos oportunidades, pero aun así no inició los trabajos. El senador no descartó que la provincia avance con nuevas medidas administrativas si la situación no se corrige.

“Sinceramente, me parece que esa empresa no va a aparecer por la región. Ojalá me equivoque, pero así se están dando las cosas”, expresó.

Mientras continúa el deterioro de las rutas, Marcón pidió paciencia a la población y confió en que el Gobierno Provincial logre encauzar la situación para garantizar las obras comprometidas.

Gentileza: Radio Amanecer