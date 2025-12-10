Villa Ocampo: Inició la obra del gasoducto al Área Industrial

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo informaron que, en el marco de los trabajos correspondientes a la obra del gasoducto al Área Industrial, se registran intervenciones en distintos caminos rurales del distrito.

Éstos comprenden los caminos rurales 18, 21 y 23, al sureste del casco urbano, donde las cuadrillas se encuentran realizando tareas de soldadura y maniobras propias de la instalación del gasoducto, manteniéndose el tránsito cortado o reducido, según el tipo de trabajo.

“Las zonas intervenidas están debidamente señalizadas; por lo que se solicita a los vecinos y productores circular con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal presente. Si bien se intenta afectar lo menos posible la circulación, es fundamental hacerlo de manera cuidadosa para garantizar la seguridad de todos”, remarca el comunicado municipal.

La obra es encarada por la empresa Bioenergías Agropecuarias S.A., propietaria de la destilería de alcohol del Área Industrial, con el fin de proveer de gas natural a su planta industrial, con el tendido de una cañería de 4 pulgadas, desde la Estación Reguladora del Gasoducto del NEA, ubicada en cercanías del Aero Club, en una extensión total de 7,5 Km. La inversión prevista alcanza los U$S 2.300.000, con un plazo de obra de cinco meses aproximadamente.

La empresa provincial ENERFE (Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM) obtuvo en noviembre de 2023 la autorización por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para la ejecución del proyecto denominado: “Provisión de gas natural a la industria Bioenergías Agropecuarias S.A.”; iniciándose a partir de ese momento todas las tramitaciones administrativas y técnicas para su ejecución.