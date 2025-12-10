Felipe Michlig tomó juramento por la Nueva Constitución Provincial a autoridades del departamento San Cristóbal

Este martes, en la ciudad de San Cristóbal, Felipe Michlig en calidad de Presidente Provisional del Senado (segunda autoridad provincial) y Presidente de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial del 25’, encabezó la ceremonia oficial de juramento de la nueva Carta Magna y entrega de diplomas del Tribunal Electoral a las autoridades electas del departamento San Cristóbal, entre ellas, intendentes, presidentes comunales, concejales y miembros de comisiones comunales.

Al final del masivo acto, desarrollado en el Salón Social del Club Unidad Sancristobalense, también se entregaron distinciones especiales a autoridades que culminan su mandato y/o se destacaron por su dedicación, servicio comunitario y aporte al fortalecimiento democrático.

Durante el acto también se destacó la presencia del Diputado Provincial Marcelo González, autoridades entrantes y salientes de los 32 distritos del departamento, el Jefe y subjefe de policías de la URXIII, representantes de entidades intermedias, medios de comunicación, entre otros.

Jura de Autoridades y Entrega de la Nueva Constitución



Conforme al mecanismo implementado tras la sanción de la nueva Carta Magna, todas las autoridades municipales, comunales, concejales y representantes institucionales del departamento prestaron juramento ante la máxima autoridad de la Convención Reformadora, al igual que lo hicieran autoridades de los demás poderes del Estado Provincial, entre ellos, el propio Gobernador Maximiliano Pullaro.

Michlig agradeció especialmente “la presencia de casi la totalidad de los intendentes, presidentes comunales y autoridades electas, así como de las instituciones de la ciudad de San Cristóbal, a quienes elogió por su labor permanente en materia de contención, inclusión y construcción comunitaria”. También, extendió su reconocimiento a “las autoridades de distintos organismos del Estado, destacando la presencia de la Policía y del Hospital de la cabecera departamental, agradeciendo su labor y compromiso con la comunidad”.

Entrega de diplomas a autoridades electas



Asimismo, se procedió a la entrega de diplomas, del Certificado del Tribunal Electoral y de un ejemplar de la nueva Constitución Provincial a cada municipio, comuna, concejo deliberante e institución presente, formalizando así el inicio de este nuevo ciclo institucional definido por la reforma.

De manera especial, prestaron juramento los intendentes del departamento: Alejandra Andrea Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo) y Leandro Carlos Galtaldi (Intendente electo de Suardi).

Reconocimiento a Dirigentes que Concluyen su Gestión

En continuidad con los lineamientos de la nueva Constitución y fortaleciendo la institucionalidad democrática, el Senador Michlig y el Diputado González efectuaron un reconocimiento público a autoridades que culminan su mandato, destacando su dedicación y servicio comunitario. Fueron distinguidos:

-Hugo Antonio Boscarol, primer Intendente de Suardi, varias veces reelecto presidente comunal y luego intendente, reconocido por su trayectoria política y su calidad humana.

-Héctor Luis Barbaglia, Presidente Comunal de Ñanducita,

por su acompañamiento a las gestiones de crecimiento del distrito.

–Cristian Hugo Suppo, de Villa Trinidad, reconocimiento recibido por el Presidente Comunal electo José Luis Sánchez.

-Daniel Antonio Boscarol, de Monte Oscuridad, por el cumplimiento de un nuevo período constitucional.

Todos ellos recibieron el reconocimiento de sus comunidades y de los Legisladores Provinciales, en agradecimiento por los años de trabajo, compromiso y vocación de servicio.

Reconocimiento a Felipe Michlig

Finalmente, el diputado González en nombre de todos los presentes entrego una distinción especial al presidente de la Convención, como símbolo de reconocimiento a su liderazgo y al trabajo realizado durante todo el proceso de reforma constitucional.



“Quiero valorar especialmente el liderazgo del Senador Felipe Michlig, quien ha llevado adelante con enorme responsabilidad y compromiso el proceso de la nueva Constitución Provincial. Su trabajo, su capacidad de diálogo y su visión federal hicieron posible que hoy estemos viviendo este hecho histórico. Esta jura en todo el departamento refleja la importancia institucional de la reforma y el firme compromiso del Senador Michlig con cada comunidad. Es un orgullo acompañarlo en este tiempo donde la provincia inicia una etapa más moderna, participativa y profundamente democrática”.

En su mensaje, el Senador Felipe Michlig expresó su profundo agradecimiento y destacó el valor del acompañamiento comunitario en esta histórica jornada. Subrayó que el reconocimiento siempre es gratificante, “una caricia al alma”, pero remarcó que los cargos públicos deben ejercerse con humildad, entendiendo que cada responsabilidad es posible gracias a la confianza de la gente.