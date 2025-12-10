Las Toscas: Iván Sánchez juró como nuevo Intendente

Este miércoles 10 de diciembre, en el recinto del Concejo Municipal, el Presidente del Cuerpo tomó juramento al hasta entonces intendente electo. De la jura participaron todos los ediles, miembros del futuro gabinete y público en general. El flamante Intendente juró “Por Dios, por su familia y por la comunidad de Las Toscas”, acto con el cual quedó formalmente habilitado para ejercer la administración total de la Municipalidad.

El próximo domingo 14 de diciembre, a las 10:45 horas, se realizará el Acto de Asunción del Intendente Iván Sánchez, junto con la Toma de Juramento del Gabinete Municipal, en la plaza “23 de Agosto”. El acto será público y se invita a participar a autoridades locales, regionales y provinciales, así como a representantes de instituciones intermedias y al público en general.



Durante la ceremonia, el nuevo Intendente tomará juramento a los miembros del Gabinete Municipal que integrarán la nueva gestión. Se hace extensiva la invitación a toda la comunidad para acompañar este importante momento democrático para la ciudad.