Mancini: “Comienza una nueva etapa en Las Toscas”

Este miércoles 10 de diciembre, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini participó del acto de asunción de Iván Gastón Sánchez como Intendente de Las Toscas, acompañado por los ediles del Honorable Concejo Deliberante. La actividad marcó el inicio formal del nuevo período de gestión en la ciudad.

En este contexto, la Legisladora destacó la trascendencia institucional de la jornada y expresó: “Es un orgullo acompañar a Iván y a su equipo en esta nueva etapa para Las Toscas. La democracia se fortalece en cada acto que reafirma el compromiso con el futuro de nuestra ciudad”.

Durante la ceremonia, el nuevo Intendente agradeció la presencia de la diputada y valoró su acompañamiento. En el cierre, Mancini reafirmó su compromiso con el trabajo articulado: “Iniciamos un tiempo de desafíos y oportunidades. Con diálogo y responsabilidad, seguiremos impulsando el crecimiento que las y los tosquenses merecemos» concluyó .