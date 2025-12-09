Jornada provincial sobre comunicación y derechos de la niñez

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe invita a participar de la jornada de capacitación La responsabilidad de los adultos en las noticias sobre niñas y niños dirigida a periodistas, comunicadores y comunicadoras, trabajadores y trabajadoras de áreas de infancias y juventudes, equipos que integran el Sistema de Protección.



La jornada se realizará el día Jueves 11de diciembre de 9.30 a 12.00.



Modalidad Híbrida



Presencial: Sala María Bressa – Paraguay 756, Rosario (con capacidad limitada).



Virtual: Plataforma Zoom https://us06web.zoom.us/j/

ID de reunión: 863 5585 6318

Código de acceso: 569105



Actividad gratuita, con inscripción previa en este link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2AkMdL5Y1Hzfh9Vj00r7I2Z6W-YGh8MuKbHXVv6EwI0Yrw/viewform



Se entregarán certificados.