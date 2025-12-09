Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se detalla a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción», correspondientes a la semana del 9 al 14 de diciembre, en la ciudad de Villa Ocampo.

MARTES 9:

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 10:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 11:

18:00 hs: Misa en el Oratorio Virgen del Rosario (Bº Independencia).

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

VIERNES 12:

08:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

18:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.

19:00 hs: Misa en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello Sur).

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

SÁBADO 13: Santa Lucía

18:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla Santa Lucía (Campo Bello Sur).

18:00 hs: Misa en Capilla Las Mercedes.

20:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Misa de Ministerio del Acolitado de Fernando Gallard, en Avellaneda.

DOMINGO 14: Tercer Domingo de Adviento

08:00 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla Virgen del Carmen (Ocampo Norte).

19:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano, celebrando sus 40 años.

20:00 hs: Misa en el Templo.

ACOLITADO DEL SEMINARISTA FERNANDO GALLARD: El próximo sábado 13, en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Avellaneda, el seminarista Fernando Gallard, oriundo de nuestra ciudad. Están todos invitados a participar de esta celebración.