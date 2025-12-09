Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se detalla a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción», correspondientes a la semana del 9 al 14 de diciembre, en la ciudad de Villa Ocampo.
MARTES 9:
20:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 10:
17:00 hs: Misa en el Hospital.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
JUEVES 11:
18:00 hs: Misa en el Oratorio Virgen del Rosario (Bº Independencia).
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
VIERNES 12:
08:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
18:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.
19:00 hs: Misa en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello Sur).
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
SÁBADO 13: Santa Lucía
18:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla Santa Lucía (Campo Bello Sur).
18:00 hs: Misa en Capilla Las Mercedes.
20:00 hs: Misa en el Templo.
20:00 hs: Misa de Ministerio del Acolitado de Fernando Gallard, en Avellaneda.
DOMINGO 14: Tercer Domingo de Adviento
08:00 hs: Misa en el Templo.
09:30 hs: Misa en Capilla Virgen del Carmen (Ocampo Norte).
19:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano, celebrando sus 40 años.
20:00 hs: Misa en el Templo.
ACOLITADO DEL SEMINARISTA FERNANDO GALLARD: El próximo sábado 13, en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Avellaneda, el seminarista Fernando Gallard, oriundo de nuestra ciudad. Están todos invitados a participar de esta celebración.
40 AÑOS DE LA CAPILLA SAN CAYETANO: El próximo domingo 14, la Comunidad de la Capilla San Cayetano estará celebrando 40 años, en la Misa de las 19.00 hs, en su Capilla. Están todos invitados.