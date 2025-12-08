Schueri: Pullaro pondrá a prueba su liderazgo en «Provincias Unidas»

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El presupuesto y la Modernización Laboral pondrán a prueba de inmediato la ascendencia de Maximiliano Pullaro en el plano parlamentario nacional con su prohijada Provincias Unidas bajo la conducción de Gisela Scaglia.

Dice el columnista de La Nación Joaquín Morales Sola: “El desafío de Milei es llevar los trofeos macroeconómicos (superávit fiscal, no emisión espuria e incipiente acceso a los mercados internacionales de crédito) a la microeconomía y a la actividad económica, que es donde vive la gente común”.

Pullaro ante del desafío de los tiempos (mileístas)

Maximiliano Pullaro pidió en el brindis de fin de año de la Bolsa de Comercio de Santa Fe “estar preparados para lo que se avecina” (que presupone será bueno) para lo cual anunció que la Provincia que él gobierna se está parapetando “para ser la primera en estar a la altura de las circunstancias” (cuando ello se dé) y habló de infraestructura, pero también de las “transformaciones que hicimos desde el primer día de gobierno” para tener un Estado más ágil, eficiente y solvente a la hora de dar respuestas a la sociedad.

Segundos antes, el presidente de la entidad anfitriona Juan Pablo Durando había reconocido “los esfuerzos del gobierno de la Nación por hacer que la eliminación del déficit fiscal sea una política de Estado en todo el país. Asimismo, por avanzar hacia la eliminación gradual del cepo cambiario, la desregulación de la economía, la baja de las retenciones y la inserción de la Argentina en el mundo”; todo lo cual, agregó Durando “posibilitará la baja del costo del crédito para la realización de las obras de infraestructura y la renovación tecnológica”.



El Presidente de la Bolsa no se ruborizó para reconocer que “las elecciones de medio tiempo crearon un marco para poder llevar adelante reformas estructurales en materia laboral, impositiva y previsional que el país necesita. Estaremos muy atentos a éstas, aportando con la responsabilidad de defender nuestro sistema productivo santafesino, con su fuerte entramado de la pequeña y mediana empresa”; a la vez que ponderó “con beneplácito, el proyecto de Ley Impositiva para 2026, que contempla una reducción de la carga tributaria para el agro, industria, Pymes y servicios e incentivos para la generación de nuevos empleos registrados”, como así también “las políticas que fortalecen la seguridad pública y la defensa de los intereses santafesinos”.



La Bolsa de Comercio de Santa Fe le pidió al Gobernador Pullaro y sus ministros de Gobierno, Desarrollo Productivo y Obras Públicas presentes en el acto la “infraestructura adecuada y el apoyo financiero para la producción de ciencia y tecnología”, mientras marcaba que “el Centro-Norte santafesino presenta fuertes desventajas en inversión pública que resultan de urgente reversión”, enumerando un “programa integral de reconstrucción vial que transforme en autopistas las rutas troncales, en transitables los caminos rurales y proyecte estratégicamente la región y su vinculación fuera de sus fronteras”, como así también “la necesidad de una nueva matriz energética tanto de gas como eléctrica que no se puede demorar más”; sin dejar de lado “la concesión de la Hidrovía Paraguay–Paraná, vital para la competitividad de nuestras producciones y de todos los puertos litoraleños».

A la búsqueda de plata afuera. Los efectos del 26 de octubre

“Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la Provincia”, festejó desde la fría Nueva York el Ministro de Economía Pablo Olivares después de haber logrado colocar en Wal Street 800 millones de dólares (de los mil autorizados por la legislatura) para “acelerar obras clave en materia de energía, infraestructura productiva, logística, seguridad y desarrollo social”. Olivares remarcó que “la operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables”.



El Bono en cuestión es el SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 % por el cual se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, destacó el Ministro de Economía santafesino.

El analista económico rosarino Salvador Distéfano (que este martes presenta su libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso” en esta capital) subraya que ”la Secretaría de Finanzas de la Nación anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de diciembre: Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029. Cupón del 6,5% TNA. Amortización al vencimiento (Bullet). Ley local”; para inferir que “hoy es un gran día, llegamos antes de lo previsto a los mercados voluntarios de deuda” la Bolsa va a volar”.



Y agrega pleno de optimismo: “el nuevo bono que emite el gobierno nacional será un éxito, y es la primer colocación desde el año 2018. Santa Fe colocó U$S 800 millones a 9 años al 8,1% anual, lo cual fue un hecho histórico para la provincia. El Estado nacional podría colocar un piso de U$S 1.000 millones a una tasa inferior al 10% anual. En este contexto el dólar se mantendrá estable, la tasa en $ seguirá a la baja, y las acciones van rumbo a nuevos máximos”.



Mientras tanto, Nación autorizó a Rosario a emitir bonos por 15 mil millones de pesos para obras de asfaltado, y por otros $29 mil millones con otros destinos.



Asimismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitirá un bono internacional en Wall Street con legislación inglesa, por un monto estimado entre USD 400 y USD 500 millones, tomando como oportunidad la reciente baja del riesgo país en Argentina posterior a la victoria legislativa del partido de Javier Milei.



Por el momento, no se precisaron los plazos de repago previstos para la operación pero entre inversores consideran que la tasa estaría entre el 8 y el 8,5 por ciento.

Scaglia y Pullaro ante un duro desafío: el liderazgo opositor «moderado» en el Congreso

Durante la campaña electoral, el Gobernador santafesino Maximiliano Pullaro sostuvo de manera enfática que Provincias Unidas sería el fiel de la balanza en la Cámara de Diputados de la Nación para que el gobierno de Javier Milei (de quien no esperaban semejante performance electoral) no haga lo que se le dé la gana. Pullaro consiguió que su ahora ex Vicegobernadora presidiera el bloque de 18 legisladores propios más cuatro de dos interbloques: Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica.



En la Cámara de Diputados de la Nación no existen formalmente los “interbloques”, pero jurisprudencialmente se reconocen esos entendimientos que el reglamento llama “espacios políticos”. De allí que según Pichetto ese “espacio político” (conformado por Encuentro Federal, Coalición Cívica y Provincias Unidas) se llamará Unidos y contendrá a 22 integrantes.



El PRO, la UCR y otros aliados replicaron con un “espacio político” similar y con igual cantidad de miembros (22), de allí que el pedido de Scaglia en la sesión preparatoria para que le den a Provincias Unidas (o Unidos) la Vicepresidencia tercera del Cuerpo, chocó con la negativa de su compañero de Partido (el PRO) Cristian Ritondo, quien reclamó ese cargo para la alianza que él integra. La decisión quedó en suspenso hasta esta semana en que formalmente la nueva Cámara comenzará a sesionar.

Gisela Scaglia deberá mostrar una muñeca política superlativa para liderar un “espacio político” que sentará en la Sala de Situación a generales de la talla de Martín Lousteau, Miguel A. Pichetto, Maximiliano Ferraro, Juan Schiaretti, junto a los coroneles socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón (este último con petulante voz propia) y al experimentado José Nuñez (que pasó del bloque del PRO a Provincias Unidas y ya lleva dos años en el Congreso), además de los tenientes coroneles que responden a sus gobernadores; y la rebelde mendocina Lourdes Arrieta, que con el traspaso a Provincias Unidas, sella su sexto cambio de bando desde que está en el Congreso, y de la cual nunca se sabrá si es aliada o topo de sus propios intereses.

