Florencia: Provincia avanza en la ampliación de la red de agua potable

El gobierno provincial avanza con la primera etapa de la obra destinada a optimizar y ampliar la red de agua potable en Florencia. La inversión supera los 2.782 millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó la decisión política que permitió poner en marcha los trabajos y afirmó: «La decisión del gobernador Pullaro fue clave para el desarrollo de esta primera etapa de la obra. En el norte provincial seguimos invirtiendo en obra pública como ningún gobierno lo hizo antes. No sólo mejoramos la calidad de vida de las personas sino que potenciamos la producción y generamos empleo en toda la región».

La obra, supervisada por la Secretaría de Agua y Saneamiento, contempla el reacondicionamiento y ampliación de perforaciones para asegurar la captación del recurso a diez años, la incorporación de nuevas bombas y un sistema de impulsión, la ampliación de la capacidad de reserva con nuevas cisternas y la refacción del tanque elevado.



El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, detalló que también se incluye «el recambio total de la red de distribución, con casi 36 kilómetros de cañerías y la reconexión de todas las conexiones domiciliarias, además de la incorporación de equipamiento moderno que permitirá optimizar la operación, el control y el mantenimiento del sistema» .

El senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, subrayó la importancia de la intervención: «La gestión provincial está marcando una fuerte presencia en el norte santafesino con obras que mejoran la vida cotidiana de la gente. Florencia necesitaba esta intervención y es un orgullo ver cómo se concreta con planificación, recursos y compromiso».

En esta primera etapa, la empresa Prat Construcciones SA ya completó la instalación de 500 metros de cañería de 63 mm de diámetro y 50 conexiones domiciliarias, que fueron sometidas con éxito a pruebas de presión. Además, se realizan estudios de suelo para diseñar las bases de las nuevas cisternas que se construirán en el predio de la planta de tratamiento de agua potable.

Fuente: Gobierno de Santa Fe