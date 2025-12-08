Cotelvo: Fallecimiento de Maria del Carmen «NENA» Almiron de Santayana, a los 67 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Maria del Carmen “NENA”

Almiron de Santayana, a los 67 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio lunes 8 de Diciembre las 11:00 hs en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Maria del Carmen Almiron de Santayana, que en paz descanse.