Las Toscas: Un hombre fue aprehendido por generar disturbios en un evento

En la noche del 7 de diciembre, personal de la Comisaría 5ta. de Las Toscas intervino en un incidente ocurrido en inmediaciones del Club Tiro Federal, donde se llevaba adelante un evento social.

Mientras realizaban patrullaje preventivo, los efectivos divisaron a un individuo generando disturbios entre los presentes. Al intentar identificarlo y solicitarle que depusiera su actitud, el sujeto hizo caso omiso y habría intentado agredir físicamente a otras personas utilizando un cinto.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión. Se trata de un vecino de la localidad, quien fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia por el delito de atentado contra la autoridad.

Como parte del procedimiento, se secuestró un cinto símil cuero, elemento que habría sido utilizado para cometer la agresión.