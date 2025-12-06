Las Toscas: Presentación del Libro “Las Toscas: una ciudad posible”

El Gobierno de Las Toscas llevó adelante un emotivo encuentro cultural con la presentación del libro “Las Toscas: una ciudad posible”, una obra que invita a reflexionar sobre la identidad, el pasado, el presente y los sueños de la comunidad. El mismo se realizó este Jueves 4 de diciembre en la Casa de la Cultura.

La autora, Celeste Richter, compartió unas sentidas palabras que reflejan la profundidad del proyecto y el largo camino recorrido:

“Anoche viví uno de esos momentos que cuestan poner en palabras. Esta idea la vengo soñando y trabajando hace más de 10 años, con intentos previos que no habían llegado a destino… hasta hoy. Ver presentado este libro me hizo explotar el corazón de gratitud.”

Richter destacó el acompañamiento de quienes hicieron posible esta publicación:



• Leandro Chamorro, por su apoyo constante y su presencia en cada paso del proceso.

• Elena Flores, por estar siempre a su lado, sosteniendo y acompañando.

• Anabel Wirth, por su amistad y compromiso.

• Tito Binaghi, por su generosidad al sumarse al proyecto y aportar su mirada.

“Este no es mi libro. Es una obra colectiva, construida con muchas manos, memorias y voluntades. Y es apenas el principio de muchos más. Es mi forma de devolverle a Las Toscas un poquito de todo lo que me dio.”

La autora también señaló que la publicación marca el cierre de un ciclo iniciado en 2009, una etapa que definió su camino y que hoy da paso a nuevos comienzos llenos de esperanza.

Una obra para toda la comunidad

“Las Toscas: una ciudad posible” se presenta como un trabajo que recupera historias, voces y sueños compartidos, consolidándose como un aporte cultural fundamental para seguir construyendo una ciudad con identidad, memoria y futuro.