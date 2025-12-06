Reunión de trabajo por la problemática de aves que afectan a los cultivos en el norte santafesino

Este viernes 5 de diciembre, se realizó una reunión de trabajo convocada por productores, para abordar la creciente problemática de palomas, cotorras y el complejo de aves que afecta de manera directa a los cultivos de la región, especialmente al girasol.

El encuentro contó con la participación de productores, profesionales y organizaciones del agro, referentes institucionales y funcionarios provinciales, quienes compartieron información y experiencias con el objetivo de avanzar hacia una propuesta común que permita gestionar esta situación de forma integral y sostenible.

Durante la reunión, los asistentes analizaron el impacto productivo que la problemática de aves está generando en diversos cultivos, en especial en el girasol, un producto estratégico para el norte argentino y para la provincia de Santa Fe. Se destacó que el 40% de la producción provincial de girasol proviene del norte santafesino, particularmente del departamento General Obligado, lo que evidencia su relevancia en el sistema productivo regional y en la economía general.



Como resultado del trabajo conjunto, la mesa definió sumarse a la Comisión de Protección Vegetal Santafesina (COPROVESA) con el fin de aunar criterios y coordinar acciones desde lo técnico, productivo y territorial, entendiendo que la problemática requiere una gestión integral, responsable y con políticas de mediano y largo plazo.

Asimismo, se acordó solicitar formalmente la declaración de plaga a la superpoblación de palomas y cotorras, a fin de habilitar herramientas y mecanismos que permitan enfrentar el problema con mayor eficacia.

Los presentes y sus instituciones manifestaron el compromiso de trabajar articuladamente con todos los actores de la cadena de manera integral y sistémica, para proteger la producción regional, sostener la competitividad del sector y promover soluciones responsables para esta problemática.

Participaron del encuentro representantes de la Unión Agrícola de Avellaneda, INTA, CONINAGRO, productores de girasol de la región, ingenieros agrónomos, técnicos de la UAA, la Sociedad Rural de Reconquista, la Agencia de Desarrollo Regional, así como los legisladores Orfilio Marcón y Dionisio Scarpin, integrantes del equipo del diputado Emiliano Peralta, y autoridades de la Dirección Provincial de Agricultura, Sanidad Vegetal y Desarrollo Forestal, encabezada por su director provincial, Damián Salvador Scarabotti.