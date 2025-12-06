Felipe Michlig recibió del Concejo Municipal de Santa Fe la distinción “Valores Democráticos Raúl R. Alfonsín”

Este viernes, el recinto de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, se entregó la distinción “Valores Democráticos Raúl Ricardo Alfonsín”, destinado a personas e instituciones destacadas por su trayectoria, compromiso cívico y aporte al fortalecimiento democrático. Cada uno de los distinguidos recibió un diploma y una medalla alusiva.

“Esta distinción existe desde 2018 y esta es la segunda vez que se entrega. Este año lo coordinamos con los concejales Julián Martínez y Violeta Quiroz. Es un reconocimiento para aquellas personas o instituciones que realmente representen los valores del padre de la democracia moderna, Raúl Alfonsín. Tienen que ver con la igualdad, la solidaridad y la austeridad”, mencionó Adriana “Chuchi” Molina, presidenta del Concejo Municipal.

“Me siento muy honrado y agradecido”

El Pte. Provisional del senado santafesino y Pte. de la Convención Reformadora 2025, Felipe Michlig al ser consultado por la prensa señaló que “me siento muy honrado por esta distinción. Agradezco a todos los concejales que tuvieron la iniciativa y particularmente a quienes me postularon”.

“Por supuesto que al hablar de valores democráticos el proceso de reforma de la Constitución Provincial ha sido un ejemplo de ello. Tuve la suerte que me tocó ser el presidente y que se ha llegado a un resultado extraordinario para la vida institucional de los santafesinos que ahora cuentan con la constitución más innovadora y moderna del país”.

“Esta prestigiosa distinción también tiene que ver con el nombre que la identifica: Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, que si bien con su enseñanza a mí me marco el camino político, sabemos que es un referente de todo el pueblo argentino y por ello que muy merecido tiene el título de Padre de la Democracia”.

Valores democráticos

Por su parte, el concejal Julián Martínez explicó que “este reconocimiento sigue la línea que caracterizó a este Concejo en estos años donde los valores democráticos son destacados; y las personas e instituciones que hoy vamos a reconocer, más allá de sus identidades políticas y partidarias, contribuyen y aportan al fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

Finalmente, la concejal Silvina Cian resaltó que “no puedo dejar de referirme a otra de las personas que distinguimos en esta instancia, Felipe Michlig, propuesto inicialmente por Chuchi y Lucas pero al que nos adherimos a su reconocimiento muchos de los concejales aquí presentes. Él es un dirigente con una extensa trayectoria, que ha ocupado roles de gran relevancia institucional, siendo quizás el más notable en términos históricos el de la presidencia de la Convención Reformadora. Es por ello que celebramos enormemente esta merecida distinción”.

Los reconocidos

– Felipe Enrique Michlig . Propuesto por las concejalas Adriana Molina y Lucas Simoniello. Es un dirigente de extensa trayectoria pública e institucional en la provincia de Santa Fe, especialmente en la región norte. A los 22 años fue electo Presidente Comunal de su pueblo natal, Ambrosetti, cargo que ocupó durante 14 años de manera consecutiva. Desde 1999 ejerce la función de Senador Provincial, siendo reelecto de forma ininterrumpida. Michlig también ocupó cargos partidarios de relevancia dentro de la Unión Cívica Radical, tales como Tesorero del Comité Nacional y Presidente del Comité Provincial. En 2025 fue designado Presidente de la Convención Reformadora de la Provincia de Santa Fe, desempeñando un rol institucional clave en la conducción del proceso de reforma constitucional.

. Propuesto por las concejalas Adriana Molina y Lucas Simoniello. Es un dirigente de extensa trayectoria pública e institucional en la provincia de Santa Fe, especialmente en la región norte. A los 22 años fue electo Presidente Comunal de su pueblo natal, Ambrosetti, cargo que ocupó durante 14 años de manera consecutiva. Desde 1999 ejerce la función de Senador Provincial, siendo reelecto de forma ininterrumpida. Michlig también ocupó cargos partidarios de relevancia dentro de la Unión Cívica Radical, tales como Tesorero del Comité Nacional y Presidente del Comité Provincial. En 2025 fue designado Presidente de la Convención Reformadora de la Provincia de Santa Fe, desempeñando un rol institucional clave en la conducción del proceso de reforma constitucional. -Benito Nicolás Correnti . Propuesto por la concejala Violeta Quiroz. Benito Correnti es un reconocido dirigente empresarial, institucional y social de la provincia de Santa Fe. Ejerció la presidencia como dirigente de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), durante cuatro períodos, promoviendo la formación ética de nuevos dirigentes. Fue también Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Dirigentes de Empresa.

. Propuesto por la concejala Violeta Quiroz. Benito Correnti es un reconocido dirigente empresarial, institucional y social de la provincia de Santa Fe. Ejerció la presidencia como dirigente de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), durante cuatro períodos, promoviendo la formación ética de nuevos dirigentes. Fue también Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Dirigentes de Empresa. – Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. Propuesta por el concejal Julián Martínez.

Propuesta por el concejal Julián Martínez. -Centro de Jubilados Mariano Cabal . Propuesto por el concejal Ignacio Laurenti. Constituye un espacio comunitario fundamental para la atención, contención y recreación de las personas mayores. Desarrolla actividades culturales, sociales y de salud convirtiéndose en referencia barrial e interbarrial para los adultos mayores.

. Propuesto por el concejal Ignacio Laurenti. Constituye un espacio comunitario fundamental para la atención, contención y recreación de las personas mayores. Desarrolla actividades culturales, sociales y de salud convirtiéndose en referencia barrial e interbarrial para los adultos mayores. –Multisectorial de Jubilados y Jubiladas de la Provincia de Santa Fe. Propuesto por la concejala Jorgelina Mudallel. Esta institución desarrolla un trabajo colectivo y articulado entre diversos sectores sociales, sindicales y políticos, constituyéndose en un espacio plural y democrático de debate y acción pública.

Movimiento Ciudadano “Ficha Limpia”

Propuesto por las concejales Silvina Cian, Cecilia Battistutti y Carlos Pereira.

El Movimiento Ciudadano Ficha Limpia promueve la ética pública, la transparencia y la idoneidad de quienes aspiran a cargos electivos. En Santa Fe, el movimiento ha sido impulsado y articulado por Mariela Rodríguez, quien llevó adelante tareas de difusión, vinculación institucional y concientización ciudadana.