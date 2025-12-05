Codeselt cierra el 2025 con un sorteo especial para sus abonados

CODESELT despide el año anunciando un nuevo sorteo exclusivo para todos sus abonados. En esta edición, el sorteo será nuevamente 100% online y entregará 10 órdenes de $30.000 cada una, destinadas al pago de servicios dentro de la Cooperativa.

“Es una forma de agradecer la confianza y el acompañamiento de quienes eligen, día a día, los servicios de nuestra Cooperativa”, destacó el presidente de CODESELT, Nelson Deltín, al presentar la iniciativa.

Para participar, los abonados deberán cumplir con un único requisito fundamental: estar al día con el pago de sus facturas de servicios.

El sorteo se realizará durante la última semana de diciembre de 2025, y la participación será automática para todos aquellos abonados que cumplan con las condiciones establecidas.

¡Felices Fiestas y mucha suerte para todos los participantes!