Mancini: La salud mental en la agenda del Norte

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini participó de la conformación de la Mesa Intersectorial Regional de Abordaje y Prevención del Suicidio, creada por resolución ministerial Nº 2063/2025, en el Club Atlético “Adelante Reconquista”.

Esta actividad estuvo encabezada por la coordinadora del proyecto, Cristina Gentile; el asesor legal del Ministerio de Salud, Nicolás Benedetto; la coordinadora nodal de Salud Mental, Laura Della Rosa y el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Programa Provincial para el Abordaje de la Problemática del Suicidio y del Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028, orientado a construir políticas públicas con enfoque de derechos y participación intersectorial.



En este contexto, la Legisladora sostuvo: “Abordar esta problemática requiere compromiso, sensibilidad y presencia real en el territorio. Espacios como este nos permiten construir respuestas más efectivas”.

Entre las estrategias planteadas para la región Reconquista se destacaron: la capacitación a referentes regionales en la problemática, el trabajo conjunto con la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR) por regiones, el establecimiento de localidades de referencia y la construcción de mesas locales intersectoriales.

De esta manera Mancini reafirmó el compromiso legislativo con la salud mental de la región: “Cuidar la vida es una responsabilidad de todos. Vamos a seguir acompañando cada paso que fortalezca las redes de protección y el acceso a cuidados integrales”.