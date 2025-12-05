Pullaro: “Con Gisela Scaglia en el Congreso tendremos una mirada puesta en el interior productivo y en las pymes”

El gobernador celebró la designación de la vicegobernadora como presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados. Destacó que su rol permitirá “defender a Santa Fe”, impulsar a las pymes, fortalecer el empleo y acompañar reformas que promuevan el crecimiento económico.

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó este jueves su satisfacción por la elección de Gisela Scaglia como presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación. “Estoy muy contento. Van a ser alrededor de 25 diputados y nuestra vicegobernadora -cargo que ocupa hasta pasado mañana- llevará adelante la mirada del interior: del interior productivo, de las pymes, de las clases medias urbanas del interior de la Argentina, no del conurbano. Y nos va a ir a defender”, afirmó sobre el rol de Scaglia y el perfil del interbloque.



Durante una ronda con la prensa en Rosario, Pullaro señaló que acompañó a Scaglia en diversas reuniones con legisladores y subrayó el salto político que representa esta conformación parlamentaria para Santa Fe. “Hasta hace unos días había un solo diputado nacional que respondía al gobierno provincial. Hoy vamos a tener más de 20, y eso realmente cambia nuestra posición ante el Gobierno nacional”, sostuvo.

Mirada Pyme

Consultado sobre una eventual reforma laboral, Pullaro explicó que el miércoles mantuvo una reunión con la CGT y que existe “coincidencia en algunos planteos”, entre ellos la necesidad de modificar normativas que “dejan a muchas personas fuera del mercado formal”.



Insistió en que la postura de Santa Fe y del bloque Provincias Unidas será “una mirada Pyme, no una mirada de las grandes industrias”, orientada a generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan sostener y ampliar el empleo. “Se trata de cómo fortalecemos a la Pyme, cómo mejoramos el capital y, fundamentalmente, el empleo; y así generamos crecimiento económico”, afirmó.



Pullaro enfatizó que el desafío del país es avanzar hacia “una modernización laboral que permita a las Pyme sostener los puestos de trabajo y que muchas personas que hoy están en negro puedan pasar al empleo formal”.



Con la designación de Scaglia en el Congreso, el gobernador consideró que Santa Fe gana una voz decisiva para defender los intereses productivos de la provincia en el nuevo escenario nacional.