El jueves 4 de diciembre, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini acompañó la presentación del libro “Las Toscas, una Ciudad Posible” en la Casa de la Cultura, en un encuentro que reunió a autoridades locales, referentes culturales y vecinos de la comunidad.

En este sentido, la Legisladora destacó el valor de la obra y expresó: “Felicitaciones a Celeste Richter, Arnaldo Binaghi y a todo el equipo por la presentación de este valioso libro, que trasciende en el tiempo y resulta fundamental para conocer y preservar nuestra historia”.



El trabajo se concretó gracias al aporte de vecinas y vecinos que compartieron datos, recuerdos y perspectivas que enriquecieron la reconstrucción histórica y colectiva de Las Toscas, fortaleciendo así la memoria viva y el patrimonio cultural de la localidad.