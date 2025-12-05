Cotelvo: Inauguración de la remodelación de la Segunda Planta Potabilizadora

Con la presencia del intendente Cristian Marega; del secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Ocampo, Horacio Schervinsky; de la concejal electa Daina Ramírez; e integrantes del Consejo de Administración y personal de COTELVO Servicios, quedó formalmente inaugurada la remodelación de la segunda planta de agua potable.

La misma ya se encuentra en pleno funcionamiento, lográndose una óptima calidad en la producción de agua potable con la incorporación del proceso de bio-oxidación para la remoción del hierro y manganeso, presentes en el agua cruda proveniente de las napas subterráneas.

Este importante logro, que tuvo un costo total de 380 millones de pesos, pudo concretarse gracias al aporte del Gobierno Provincial, que otorgó al municipio un subsidio de 150 millones; mientras que la cooperativa completó la inversión con 230 millones, siendo responsable además de la ejecución completa de la obra.

COTELVO Servicios demuestra una vez más el marcado interés que tiene en la prestación de un servicio elemental para la comunidad; manteniendo durante más de 40 años un plan de inversión permanente con el fin de llegar a cada rincón de la ciudad con agua sana y segura. Compromiso y responsabilidad que la cooperativa renovó recientemente para las próximas tres décadas.