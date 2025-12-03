Villa Ocampo: Recuperan un portón robado y notifican al sospechoso

La Unidad Regional IX informó que una vecina de Villa Ocampo denunció, el 1 de diciembre, el robo de un portón de hierro que se encontraba en la entrada de su vivienda. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª, luego de que la víctima constatara que personas desconocidas habían sustraído el elemento.

Al día siguiente, el 2 de diciembre, una mujer se comunicó telefónicamente con la dependencia policial para advertir que el portón buscado estaría en el techo de su casa. Además, señaló a su propio hermano como el presunto autor del hecho.

Tras las diligencias realizadas por el personal policial, el hombre señalado fue convocado a la comisaría, donde se le notificó la imputación por el delito de hurto, quedando en estado de libertad mientras continúa el proceso judicial.

Desde la policía se informó que el fiscal de turno ya fue puesto en conocimiento de lo ocurrido.