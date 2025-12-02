Las Toscas: Se realizará el cierre de la cripta de la Pirámide del Centenario

El Gobierno de la Ciudad de Las Toscas informó que el próximo miércoles 3 de diciembre, a las 12 AM, se llevará a cabo el acto oficial de cierre de la cripta de la Pirámide del Centenario, ubicada en la Plaza 23 de Agosto.

El monumento, erigido en conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo, será nuevamente sellado tras la incorporación de archivos y mensajes destinados a ser abiertos dentro de cinco años. Autoridades locales destacaron el carácter histórico del evento, que busca preservar testimonios y documentos para las futuras generaciones.

Desde el Ejecutivo municipal invitaron a toda la comunidad a participar de este hito simbólico y significativo para los tosquenses, agradeciendo la presencia de quienes acompañen esta instancia de memoria y proyección colectiva.