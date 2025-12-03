Villa Ocampo: Inscripciones abiertas para la Colonia de Vacaciones en el Jockey

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Colonia de Vacaciones en el Jockey, un espacio recreativo pensado para que niños y niñas disfruten del verano, compartan experiencias y desarrollen actividades en un ambiente seguro, cuidado y lleno de energía.

La temporada dará comienzo el 22 de diciembre, y las actividades se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:30 hs.



La propuesta incluye juegos en el agua, clases de natación y actividades al aire libre, destinadas a chicos y chicas de 6 a 14 años. Los cupos son limitados.

Las inscripciones son presenciales y se realizan en el Jockey Club, de 15:30 a 18:00 hs, hasta el jueves 18 de diciembre.



Como requisito, se deberá presentar certificado médico apto y bucodental.

La actividad tiene un costo mínimo, con reserva mediante seña.