Villa Ocampo: Fiesta de la Residencia «San José»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de una noche especial para compartir, disfrutar en familia y celebrar junto a los residentes de la Residencia Pública para Personas Mayores “San José”.



El encuentro se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en las instalaciones de la RPPM “San José” (Alberdi 2150). Será una velada cargada de música, alegría y emoción, con una grilla artística pensada para el disfrute de todos.



Shows artísticos:

• La Alborada Folk

• Facundo Retamozo, “La voz del Jaaukanigás”

• Rebeca y la Nueva Legendaria



Además, habrá cantina, sorteos y se invita a los asistentes a llevar su silleta para mayor comodidad.



Una celebración abierta a la comunidad, para acompañar, compartir y fortalecer los lazos con quienes forman parte de esta querida institución.