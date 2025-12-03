Villa Ocampo fue sede del último encuentro anual del Comité de Cuenca Forestal

La ciudad de Villa Ocampo recibió, el pasado viernes 28 de noviembre, el último encuentro del año del Comité de Cuenca Forestal de la provincia de Santa Fe, un espacio de articulación interinstitucional creado para fortalecer la gobernanza territorial y promover una gestión sostenible de los bosques nativos.

El Comité —integrado por representantes de organismos nacionales y provinciales, gobiernos locales, la FAO, INTA, comunidades originarias y sectores productivos— constituye un ámbito fundamental para la planificación estratégica, el diseño de políticas y la toma de decisiones que involucran a toda la región.

Durante la jornada se abordaron líneas de acción prioritarias para avanzar en la gestión responsable del bosque nativo, la definición de criterios comunes y la construcción de herramientas que permitan garantizar la participación activa y equitativa de cada uno de los actores involucrados.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó la importancia del trabajo conjunto y la continuidad de este espacio:

“Reafirmamos nuestro compromiso con una política ambiental moderna, basada en la articulación institucional, la evidencia técnica y el desarrollo sostenible de nuestra cuenca forestal. Este comité representa una política pública que debemos sostener en el tiempo para asegurar el cuidado de nuestros recursos naturales”, señalaron autoridades del municipio.

El encuentro cerró el ciclo 2025 del Comité de Cuenca Forestal, consolidando un año de avances en materia de gestión territorial, planificación participativa y preservación del patrimonio natural de la región.