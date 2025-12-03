Provincias Unidas: El nuevo espacio de 22 diputados que será la tercera fuerza

La santafesina Gisela Scaglia encabezará el interbloque que llevará al Congreso de la Nación una agenda enfocada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales.

Diputados nacionales de distintas provincias y trayectorias políticas constituyeron un interbloque integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales, y que estará encabezado por la santafesina Gisela Scaglia, exvicegobernadora de la gestión de Maximiliano Pullaro.



El interbloque lleva al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública; la inversión y la generación de trabajo, que son los verdaderos motores del desarrollo nacional. Desde el interbloque se destacó que será el espacio que aportará sensatez y experiencia legislativa. “El país que soñamos se construye con proyectos, trabajo y diálogo”, remarcaron.

Integrantes de Provincias Unidas