Provincias Unidas: El nuevo espacio de 22 diputados que será la tercera fuerza

La santafesina Gisela Scaglia encabezará el interbloque que llevará al Congreso de la Nación una agenda enfocada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales.
Diputados nacionales de distintas provincias y trayectorias políticas constituyeron un interbloque integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales, y que estará encabezado por la santafesina Gisela Scaglia, exvicegobernadora de la gestión de Maximiliano Pullaro.
El interbloque lleva al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública; la inversión y la generación de trabajo, que son los verdaderos motores del desarrollo nacional. Desde el interbloque se destacó que será el espacio que aportará sensatez y experiencia legislativa. “El país que soñamos se construye con proyectos, trabajo y diálogo”, remarcaron.
Integrantes de Provincias Unidas
- Gisela Scaglia, Santa Fe
- Miguel Pichetto, Buenos Aires
- Maximiliano Ferraro, CABA
- Juan Schiaretti, Córdoba
- Martín Lousteau, CABA
- Carlos Gutiérrez, Córdoba
- Jorge Rizzotti, Jujuy
- Pablo Juliano, Buenos Aires
- José Nuñez, Santa Fe
- Sergio Capozzi, Río Negro
- Nicolás Massot, Buenos Aires
- Ignacio García Aresca, Córdoba
- Carolina Basualdo, Córdoba
- Jorge Ávila, Chubut
- Mariela Coletta, CABA
- Pablo Farías, Santa Fe
- Mónica Frade, Buenos Aires
- Esteban Paulón, Santa Fe
- Juan Brügge, Córdoba
- María Inés Zigarán, Jujuy
- Lourdes Arrieta, Mendoza
- Alejandra Torres, Córdoba