La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda: último mes para regularizar el pago de patentes

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a todos los vecinos contribuyentes que hasta el 30 de diciembre se encuentra vigente el período para regularizar el pago de patentes, aprovechando importantes descuentos y planes de pago destinados a facilitar la puesta al día de las obligaciones tributarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar alternativas accesibles para que los contribuyentes puedan regularizar su situación, evitando recargos y garantizando el mantenimiento de los servicios públicos que dependen de esta recaudación.

Para recibir asesoramiento o concretar el trámite, los vecinos pueden comunicarse al 3482-332561 o acercarse personalmente a la Oficina de Rentas en el edificio municipal.