Cotelvo: Fallecimiento de Maria Angelica Escobar, a los 68 años, y de Cristian Mauricio Lovisa, a los 51 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Maria Angelica Escobar, a los 68 años, y de su asociado Cristian Mauricio Lovisa, a los 51 años.



Los restos de Escobar son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de la ciudad. Sepelio hoy miércoles a las 11:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Adela. Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Los restos de Lovisa son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de la ciudad. Sepelio hoy miércoles a las 10:00 hs. en Cementerio Municipal de Villa Ocampo. Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Maria Angelica Escobar y Cristian Mauricio Lovisa, que en paz descansen.