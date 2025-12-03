Estaciones de Servicio ajustan horarios en las fiestas y esperan un salto en la venta de nafta

Como es costumbre, el 24 y el 31 de diciembre no habrá expendio de combustibles entre las 22.00 y las 6.00, en cumplimiento de un esquema acordado hace años por operadores y trabajadores para garantizar que el personal pueda celebrar en familia.

Desde hace décadas, las fiestas de Navidad y Año Nuevo marcan un momento particular para las Estaciones de Servicio: mientras millones de familias se desplazan para reunirse, los operadores ajustan horarios, refuerzan personal y planifican cómo atravesar jornadas de alta demanda sin descuidar el derecho del personal a celebrar. Con los años, esta dinámica se fue ordenando y derivó en el esquema actual, que combina guardias mínimas para emergencias con un cierre nocturno ya institucionalizado en gran parte del país.

Las estaciones ya definieron su modalidad para este año y, desde nuestra Federación tenemos la expectativa que la demanda de naftas crezca con fuerza en las horas previas al corte. La medida, incluida en los convenios laborales desde hace tiempo, apunta a garantizar que el personal pueda pasar las fiestas en familia sin que se interrumpan los servicios esenciales.

El presidente de la institución, Juan Carlos Basílico señaló que, tal como ocurre cada diciembre, el expendio quedará suspendido de 22 a 6 los días 24 y 31. Sólo habrá guardias mínimas destinadas a ambulancias, patrulleros y bomberos. El resto de los automovilistas deberá prever la carga con anticipación para evitar filas y congestión.

Según explicó, los últimos años mostraron que la gente suele acercarse a cargar con más previsión cuando sabe que habrá un corte nocturno. Ese comportamiento, afirmó, termina favoreciendo el volumen global de ventas porque desplaza la demanda hacia franjas horarias más ordenadas y manejables para las estaciones.

El empresario destacó que las fiestas suelen generar un movimiento adicional por viajes, escapadas y reuniones familiares. Esa movilidad, sumada a la anticipación en la carga, alimenta el optimismo entre los operadores. “Son días en los que la actividad tiende a repuntar y creemos que este año no será la excepción”, remarcó.

Para el directivo, el esquema de cierre pactado con el gremio “ya es parte de la cultura operativa del rubro”, lo que facilita la planificación de turnos, la organización interna y un funcionamiento más previsible en fechas de alta demanda. A eso se suma que las guardias están garantizadas y se abonan como jornada feriada.

El empresario platense insistió en que no se trata de un cierre total de las estaciones, sino de una pausa en el expendio al público general. “Los servicios esenciales siempre están cubiertos; lo que pedimos es que los automovilistas carguen antes de las 22 para evitar contratiempos”, expresó.

Para Basílico, esta modalidad también evita que los trabajadores deban enfrentar picos de tensión o saturación a último momento. “La distribución anticipada del flujo de clientes permite una atención más fluida y una jornada menos exigida para el personal”, comentó.

De cara a las fiestas, el empresario bonaerense sostuvo que el objetivo es lograr un equilibrio: garantizar el derecho de los trabajadores a celebrar y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio eficiente a quienes salen a la ruta o se mueven dentro de la ciudad. “Si todos planifican su carga, la actividad mejora y la comunidad entera se beneficia”, cerró.

