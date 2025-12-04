Villa Ocampo: Falta menos para la finalización del puente «El Pindó»

El ingeniero Daniel Llull brindó detalles en Radio Amanecer sobre el avance de una de las obras viales más esperadas de la región: los puentes del Pindó, estructura clave para la conectividad en la zona rural del departamento General Obligado.

Llull explicó que la empresa a cargo —la misma que construyó el puente sobre el Paraná Miní en Villa Ocampo— trabaja actualmente en un segundo puente sobre ese mismo curso de agua y en el puente del arroyo Pindó, cuya ejecución se encuentra en una etapa decisiva.

Características de la obra

El puente del Pindó tendrá 150 metros de longitud, distribuidos en cinco tramos de 30 metros, replicando el diseño estructural utilizado en el puente del Paraná Miní, que posee diez tramos de igual medida.

Según indicó el ingeniero, ya se completaron cuatro de las cinco lozas, por lo que solo resta ejecutar la última, cuya colocación está programada para el 12 de diciembre.

Un avance logrado pese a dificultades

Llull destacó que durante la construcción se enfrentaron diversas complicaciones técnicas y climáticas, entre ellas:

trabajos profundos en pilotines,

importantes trabajos de movimientos de suelo,

y lluvias torrenciales que obligaron a reprogramar etapas.

Aún así, los equipos lograron sostener el ritmo de obra y avanzar de manera sostenida.

Otros frentes de trabajo

En paralelo, Llull supervisa también los trabajos en los puentes de La Sirena, en la zona de La Sarita, que forman parte del mismo esquema de mejora de infraestructura vial rural.

El ingeniero expresó su expectativa de que, una vez concluida la última loza, continúen las etapas finales para habilitar los puentes, considerados fundamentales para mejorar la transitabilidad, el acceso productivo y la seguridad de la región.



Gentileza: Radio Amanecer