Florencia: Primeros profesores egresados en su localidad

Ocho futuras docentes se graduaron del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, una carrera recientemente incorporada por la extensión áulica “Natalia Quessús” en la localidad de Florencia.

En una ceremonia cargada de emoción y orgullo institucional, el Instituto Superior del Profesorado N° 63 “Natalia Quessús” celebró la colación de la Primera Promoción 2025 del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, correspondiente a la Extensión Áulica Florencia.



Las flamantes egresadas que completaron su formación docente son:

Milena Mariel Ayala

Andrea Verónica Franco

Araceli Elisabeth Gómez

Irma del Carmen Portillo

Silvana Emilce Quintana

Daiana Belén Roberts

María de los Ángeles Rouvier

Luciana Andrea Suárez

Durante el acto académico se destacó la importancia de la educación como herramienta de transformación social y se compartió la frase de la pedagoga Melina Furman: “No se trata de enseñar, sino de contagiar el amor por aprender.”



La ceremonia se llevó a cabo el viernes 28 de noviembre a las 20 horas, en las instalaciones del establecimiento educativo, donde directivos, docentes, familiares y amigos acompañaron a las nuevas profesionales en este hito significativo para la comunidad educativa y para la formación docente en el norte santafesino.

Este acontecimiento no solo representa un logro académico y personal para las egresadas, sino también una conquista colectiva: el acceso a la educación superior —en particular a la formación docente— ahora está al alcance en Florencia. Mucho de este avance se debe a la persistencia de Rubén Carlos Quain en gestionar con firmeza la habilitación del nivel terciario, cumpliendo así uno de sus compromisos de mandato.

Además de representar una apuesta al crecimiento académico local, permitiendo que más personas accedan a estudios superiores sin alejarse de su lugar de origen. Con esta primera camada de egresadas, se abre paso a nuevas generaciones de educadores comprometidos con el ambiente, la ciencia y la enseñanza.

Gentileza: Florencia Hoy